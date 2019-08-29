Представители системы Indigo и Garden советуют родителям относиться бережно к своим персональным данным. Важно помнить: - все услуги Indigo и Garden бесплатны, вы сами можете получить место в садике на indigo24.kz; - получить место в садике в обход системы нельзя; - передача личных данных приведет к появлению неожиданных кредитов; - мы являемся правообладателями этих систем и никому не давали прав оказывать какие-либо услуги, и уж тем более на платной основе. Наша позиция - подобные услуги всегда должны быть бесплатны. Лица, выдающие вам направления, получают их на нашем сайте под вашем именем; - если вам что-то непонятно, лучше обратитесь в техподдержку, но не платить никому и не передавать данные; - все предложения «устроить в госсадик» являются мошенническими действиями. Помните, что законодательство нарушают не только лица, предлагающие подобные услуги, но и родители, которые этими услугами пользуются; - все материалы по выявленным фактам, с журналами и протоколами - переданы в уполномоченные органы. Возбуждены уголовные дела, мошенниками уже занимаются.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2017 году правила постановки детей в очередь и зачисление их в детские сады были изменены. Начиная с 2018 года в рамках цифровизации образования был запущен электронный портал, на котором процесс постановки на очередь полностью автоматизирован, для того чтобы исключить коррупционные риски. В новой системе Garden место в дошкольную организацию теперь приходиться не ждать, а ловить. В социальной сети и на сайтах объявлений появились услуги «помогайки». За деньги вам готовы поймать очередь в садик, вот только каким образом они это делают, секретом никто не делится.Жительница Уральска Евгения рассказала, как ей удалось попасть в садик с помощью незнакомой девушки, найденной по объявлению. - Моей дочери в мае исполнилось три года. Пришла пора, когда нам пришлось расставаться, она должна была идти в сад, а я выходить из декретного отпуска на работу. Но тут, как оказалось, все не так просто. Я узнала в интернете, как поймать свое место в дошкольную организацию, но мне, к сожалению, эта информация не помогла. Очередь я должна была поймать в 7 часов утра по местному времени, сидела караулила, нажала в первые же секунды, как только появилось место, однако все мимо. Ни места, ни настроения, а так как я еще и эмоциональна, то еще и слезы. Я действительно не поняла, почему я нажала в первые секунды, а место досталось тем, кто нажал в 07.02, 07.04. В чем проблема? Недолго думая, начала искать причины, читать в интернете и наткнулась совершенно случайно на услуги, где за 25 тысяч тенге мне пообещали место, при этом средства я должна перечислить, только когда придет смс о зачислении в сад. Вариантов у меня не оставалось, время поджимало, на работе уже ждали. Я договорилась по телефону с девушкой, мы оговорили, какой сад мне нужен, я продиктовала ИИН дочери, и буквально через недельки две пришло смс. Скажу, конечно, обидно за такие деньги просто выбивать свое место в саду. Девушка получается просто "срубила" деньги на ровном месте, учтя все нюансы и особенности нашей программы, но и в другом случае я благодарна, нервы в порядке, ребенок уже адаптировался и привык к саду. Но я считаю, что это огромная недоработка в системе, если по-честному, невозможно все это сделать простому человеку. Это как лотерея, повезет - не повезет. Жалко тех, у кого не получается поймать место, да еще и нет возможности заплатить за услуги, - рассказала Евгения. - Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.Мама троих детей по имени Жанара рассказала, что она не стала платить тем, кто зарабатывает на услугах по "ловле" мест в сады. - Я мама, у которой три дочери, самая старшая учится в восьмом классе, средняя в третьем и самая младшая пару месяцев назад пошла в садик. Каких нерв мне стоило, чтобы доченька пошла в садик, вы не представляете. Мы живем в центре города, детсадов здесь много, но, естественно, мы хотели тот, который ближе к дому. Сколько я не пыталась, сколько не пробовала поймать очередь в нужный сад, все бесполезно. Я на самом деле напрягла всех своих подруг и знакомых, лишь бы поймать очередь, но нет. Знаю, что можно заплатить, чтобы место поймали, но я не готова платить за то, что мне положено по закону. В итоге место я поймала сама, но не в тот сад, который хотела. Получается, что нам придется добираться в сад на автобусе, но и за это спасибо. Меня возмущает такая ситуация с новой системой очередей в детские сады. Цифровизация, движемся вперед, а на самом деле, сами же разводим коррупцию на ровном месте. Нет бы оставили как раньше, поставил в очередь ребенка, подошло время пригласили в сад и все в порядке. Все меняют, а толку от этого никакого. Вы скажите, для кого лучше стало? У меня нет лишних денег платить за место. Мне детей к школе одевать, всей семье кушать что-то надо. Пока наше правительство меняет все к лучшему, простым людям остается плакать от недоработанных новшеств и хвататься за голову от придуманных проблем, - возмущается Жанара.По словам директора филиала Казахской ассоциации дошкольных организаций Бориса Лаврентьева, изначально, когда обсуждался проект электронной очереди в нормативах возникли недопонимания. - Во-первых, очередь работает по порталам города Нур-Султан, это неправильно, что очередь не привязана к нашей местности. Почему в 7 утра нужно ловить место, потому что когда у нас 7, в столице 8. Частные сады как пользователи тоже добавлены в систему Garden, там получается, мы можем заходить только в 8.30, чтобы зачислять детей, в 17.00 портал закрывается, и ничего не сделаешь, хотя наш рабочий день до 18.30. Это первый минус. Потом, эта очередь в системе Garden стала одной из коррумпированных систем. В Instagram появились странички, где «помогайки» за деньги оформляют детей в государственные сады. Тариф стал еще больше, чем раньше, стоимость покупки места доходит до 100 тысяч тенге. И потом, когда частные сады участвуют в конкурсах, мы берем на себя обязательства принимать детей с очереди, но нигде не прописано, что мы обязаны брать с электронной очереди. Вот, например, ко мне пришел родитель в частный сад, в частный сад он пришел обдуманно и мы должны его зачислить. Получается, открываем места, выбрасываем в систему, три дня идет приоритет, а он может зависнуть и до недели. Эта очередь подходит больше для государственных садов, то есть для частных садов она создает проблемы и потом проблема с зачислением детей бывает доходит до месяца. У меня полные списки, но я не могу этого сделать (зачислить - прим. автора), понимаете, потому что то портал не работает, то зависает программа, то проводятся технические работы. Я не понимаю, зачем создавать дополнительный ажиотаж. Родители в 6.30 должны уже сидеть за компьютерами и ждать пока появится место. Появились такие факты, в 6.50 место есть на сайте, потом оно пропадает и в 7.10 появляется информация что другой ребенок зачислен. Таких случаев по городу Уральск очень много. Даже в городской отдел образования было много обращений по такому поводу. Должны быть четкие алгоритмы, должны быть отлажены нормативы, надо чтобы было прописано что должно быть для государственных, что должно быть для частных садов, - заявил Борис Лаврентьев.Борис Лаврентьев отметил, что в системе Garden есть одна коррупционная составляющая, персональные данные видят сотрудники городского отдела образования. - Они могут зайти и посмотреть и номер телефона и внести изменения, это делается администратором программы. Есть и такие факты, по многим госсадам и по частным садам есть практика, когда детей зачисляют, а родители бывают даже не в курсе, а потом через какое-то время отчисляют. Родители напрямую говорят, что они, к примеру, заплатили методисту сада, и она помогла поймать очередь. То есть такая услуга в нашем городе существует, и такая ситуация по всему Казахстану, - заверил Борис Лавреньтев. - В новой системе нет конкретной очереди по порядку, есть единый реестр, родитель может быть миллионным по списку, а зачислиться первым, так как первый кликнет на компьютере. То есть надо просто успеть вовремя это сделать.Руководитель отдела образования города Уральск Асан Нарымбаев отметил, что в дни приема к нему приходят родители с жалобами на новую систему очередности в детские сады. Практически каждую неделю жалобы одни и те же. - В связи с этим мы свои предложения отправили разработчиками, раньше система работала в замедленном темпе, сервер все же в этом году перенесли в Уральск. Потихоньку налаживаем работу. Стараемся искоренить коррупционные риски. С жалобами каждую неделю приходят по два-три человека. Мне кажется в систему нужно внести ЭЦП, тогда искореним коррупционный риск. Будет сложнее работать, но зато надежней, - дополнил Асан Нарымбаев.Между тем, как рассказала менеджер проекта по сопровождению системы "Indigo" Анаргуль Сандалова, сбоев в системе Indigo и Garden не бывает. - За многолетнюю историю работы системы было всего несколько случаев, когда система не функционировала в положенные часы, а связано это было с тем, что происходили инфраструктурные аварии. В случае если телефон или компьютер выдает, что система недоступна это не означает, что ошибка в самой системе. Для этого пользователю системы Indigo, Garden необходимо разобраться, как она работает. Сигнал от устройства пользователя доходит до сервера системы и обратно – он проходит целую цепочку устройств и поставщиков: мобильный телефон, коммутатор пользователя, сота мобильного оператора, интернет провайдер и так далее. На каждом этапе может быть особая ситуация, особенно это проявляется утром, когда пользователи десятками тысяч заходят в систему. Система сталкивается с тем, что обрушиваются роутеры пользователей, отдельные соты не выдерживают нагрузки и подвисают. Доказательством того, что система работает без сбоев, является протокол выдачи направлений на сайте. Если в нем выдавались места, значит система функционировала. Невозможно, что система кого-то обслужила, а кого-то нет - система работает одинаково для всех, - заверила Анаргуль Сандалова. - В техническую поддержку поступают очень много разных запросов от родителей, также о том что не успели выдать направления. Мы всегда пытаемся четко объяснить причины.Анаргуль Сандалова пояснила, что в приоритет попадают дети, которые находятся первыми в списке по дате подачи заявки на постановку в очередь. Очередь строится следующим образом, первые позиции в очереди занимают внеочередные льготники, далее коэффициент 1:3 первоочередные льготники и обычные очередники, то есть один первоочередник, три обычных очередника. Право на получение первоочередного места имеют: 1) дети, законные представители которых являются инвалидами; 2) дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты; 3) дети из многодетных семей; 4) дети с особыми образовательными потребностями: 5) Дети военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов Стоит отметить, с момента работы системы было зачислено 11 525 детей, свободных мест по городу 1221. - Путем внедрения данной системы мы исключили коррупционные риски по распределению мест в виде исключения человеческого фактора, - отметила Анаргуль Сандалова. Специалист отдела дошкольного образования отдела образования города Уральк Майнер Тулешева, сообщила что по городу работает 130 дошкольных организаций, это 50 государственных садов, 50 частных и 30 мини-центров при школах, все они подключены к системе Garden по выдаче направлений в дошкольные организации.Персональные данные защищаются законодательством РК. - Никто не имеет права без вашего письменного согласия и от вашего имени совершать какие-либо действия – это уголовно наказуемо; - Если вы намеренно или неосознанно передали свои персональные данные, то за дальнейшее их использование вы самостоятельно несете все риски, в том числе и финансовые; - Сто раз подумайте прежде, чем обменять бесплатные онлайн услуги на последствия от передачи персональных данных;