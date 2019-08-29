Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении государственных доходов по г.Атырау рассказали, что во время рейда при проверке реализатора спиртного было выявлено хранение алкогольной продукции с учетно-контрольными марками неустановленного образца и не поддающимися идентификации. - Общее количество изъятой продукции составило 1508 бутылок на сумму 1138,7 тысячи тенге, - сообщили налоговики. По данному факту возбуждено административное дело по ч.2 ст.283 КоАП РК "Нарушение правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками". Всего с начала этого года в рамках принимаемых мер по сокращению объема нелегальной алкогольной продукции на территории Атырау выявлено двенадцать тысяч бутылок спиртного на общую сумму 5359,6 тысячи тенге. Материалы проверок по данным фактам переданы на рассмотрение в судебные органы. - Незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот алкогольной продукции. Учитывая общественную опасность данных правонарушений, работа в данном направлении продолжается, в связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством, - отметили в управлении госдоходов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.