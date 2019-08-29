По данным пресс-службы акима города Уральск, в целях оказания материальной помощи детям из социально уязвимых семей были организованы 375 подворовых обходов, на которые были привлечены 350 учителей. – По городу оказана помощь 1957 нуждающимся ученикам на сумму более 18 миллионов тенге, в том числе 1330 учеников получили помощь за счет бюджетных средств. На эти цени из городского бюджета было выделено около 14 миллионов тенге, остальные более четырех миллиона тенге являются не бюджетными средствами. Мы просим всех уральцев принять участие в этих добрых начинаниях, чтобы помочь каждому ребенку. В какой форме будет ваша помощь - решать вам. Это может быть пожертвование денежных средств лично ребенку, семье, оказавшейся в трудной ситуации или помощь в сборе школьных принадлежностей для детей. Если вы бизнесмен, то ваша организация могла бы взять на себя покупку школьной формы, одежды для ребят, - сообщили в пресс-службе акима города. Всех, кто готов помочь, акимат города просит обращаться в городской отдел образования по адресу: проспект Нурсултана Назарбаева, 145, телефон: 50-38-79, либо в средние общеобразовательные школы горда Уральск.