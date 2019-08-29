Иллюстративное фото из архива "МГ" Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут проводиться традиционно в первую неделю сентября. Как рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, в городе запланировано около 40 мероприятий. – Празднование Дня города начнется 3 сентября и продолжится до 7 сентября. Рекламным агентством был разработан логотип праздника. Всего будет проведено около 40 различных мероприятий, будут охвачены все микрорайоны города. Мы запланировали ряд спортивных и культурных мероприятий, - рассказал Бакытжан Нарымбетов. По словам заместителя акима города, на проведение всех праздничных мероприятий из городского бюджета выделены девять миллионов тенге. – Спонсоры и меценаты также выделили нам еще девять миллионов тенге. Хочется отметить, что в целях экономии бюджетных средств в этом году мы отказались от проведения праздничных фейерверков, которые обошлись бы бюджету в 3,5 - 4 миллиона тенге. Вместо этого мы решили отремонтировать и полностью оборудовать городскую библиотеку в районе Зачаганска. Мы сделали там ремонт, закупили мебель, пуфики, создали все удобства для комфортного отдыха горожан. Площадь библиотеки составляет около 300 квадратных метров, там предусмотрены детская площадка, кофе-зона, коворкинг центр, - рассказал Бакытжан Нарымбетов.Со 2 по 8 сентября - в кинотеатре имени Гагарина пройдет неделя казахстанского кино. 3 сентября в 19.00 - в амфитеатре центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али состоится концерт классической музыки "Орал-Опера". В мероприятии примут участие лауреаты международных конкурсов. 4 сентября в 19.00 - в амфитеатре центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али пройдет фестиваль КВН на кубок акима города Уральск. В нем примут участие шесть команд из городов Семей, Атырау, Актобе, Уральск и Мангистауская область. 5 сентября в 19.00 - в амфитеатре центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али пройдет I областной фестиваль танцев "Жайык би әлемі". 5 сентября в 21.00 - на площади имени Абая состоится дискотека для молодежи с участием известных диджеев. Дискотека пройдет в формате "Open air". 6 сентября в 10.00 в поселке Зачаганск по адресу улица Жангир хана, 50 состоится открытие библиотеки после проведенного ремонта. 6 сентября в 16.00 открытие фитнес центра "X-FITNESS", которое состоится по адресу улица М.Жунисова, 134. Центр построен за счет частных инвестиций. 6 сентября в 17.00 на стадионе "Жастар" открытие I городской "Национальной школьной лиги", в которой могут принять участие ученики старших классов городских школ. 6 сентября в 18.00 - на набережной реки Урал состоится III фестиваль традиционного искусства "Жайык сазы". Гостями мероприятия выступят представители этнофольклорного ансамбля "Сармат" из города Атырау. 7 сентября в 9.00 - в концертном зале областной филармонии состоится торжественный прием руководства города, посвященный Дню города. 7 сентября в разных частях города пройдет традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции. 7 сентября в 10.00 - на улице Д.Нурпеисовой состоится программа "Променад". Предусмотрено проведение ярмарки изделий ручной работы "Город мастеров", фестиваль цветов, акция "Читающий город", Буккросинг, асык ату, бес асык, "Street workout", фестиваль брейк-данса "Биле Орал", фотовыставка, мастер-классы от художников. 7 сентября в 11.00 - на Площади Первого президента состоится выставка "Сапалы оним-2019". 7 сентября на площади Первого президента будет организован этноауыл "Акжайык". 7 сентября в 11.30 - на площадке перед Домом Ассамблеи народа Казахстана состоится фестиваль национальных костюмов. 7 сентября в 16.30 - состоится торжественное открытие памятника "Исатай мен Махамбет". 7 сентября в 17.00 - в спортивном зале по улице Айтиева состоится открытие международного турнира по воллейболу "Достык-Дружба". Будет разыгран кубок акима города. 7 сентября на стадионе имени П.Атояна состоится праздничный гала-концерт, посвященный Дню города с участием звезд казахстанской эстрады Камшат Жолдыбаевой, Нуржана Керменбаева и группы "Алар".