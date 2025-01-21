Air Astana больше не отвечает в суде за FlyArystan после ряда резонансных дел

Авиакомпания Air Astana с 1 января 2025 года больше не выступает ответчиком по искам против FlyArystan. Эту информацию сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, представлявший интересы истцов в ряде резонансных дел против авиаперевозчика. Следует отметить, что FlyArystan является дочерней организацией Air Astana.

Авиакомпания Air Astana с 1 января 2025 года больше не выступает ответчиком по искам против FlyArystan. Эту информацию сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, представлявший интересы истцов в ряде резонансных дел против авиаперевозчика. Следует отметить, что FlyArystan является дочерней организацией Air Astana.

- Важная новость! Информация пригодится не только гражданам, но и практикующим юристам и адвокатам. Сегодня на судебном заседании представитель Air Astana заявил, что с 1 января 2025 года FlyArystan самостоятельный участник судебного процесса. Что это значит? Если ранее, в случае возникновения судебных споров против FlyArystan, иски предъявлялись к Air Astana, то сейчас FlyArystan будет самостоятельно выступать ответчиком в суде, - сообщил адвокат в социальной сети.

По его словам, это связано с процессом отделения FlyArystan от Air Astana, которая теперь не будет нести имущественную ответственность за FlyArystan.

- Тут также надо отметить, если судебный спор был начат до 1 января 2025 года, то иски рассматриваются против Air Astana, как и прежде, - отметил Шагатаев.

Напомним, Данильхан Шагатаев защищал интересы жительницы Уральска, дочь которой по вине сотрудников авиакомпании осталась без сопровождения в аэропорту Астаны. В середине января завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Air Astana на решение Турксибского районного суда города Алматы. Ранее перевозчик просил снизить моральную компенсацию с 5 млн до 1,5 тенге. Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы и решение оставила в силе. Это значит, что мама ребенка получит 5 млн моральной компенсации, как решил до этого первый суд. Инцидент произошел 20 июля.

В конце декабря прошлого года адвокат Данильхан Шагатаев сообщил о другом резонансном случае. 10-летний мальчик в составе группы отправился на футбольные сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. При прохождении регистрации на рейс, досмотра и посадки на самолет, у ребенка при себе были все необходимые документы, которые находились на шее в специальной сумке. Однако по прилету в Турцию ребенок обнаружил, что потерял загранпаспорт и сообщил об этом сопровождающему сотруднику Air Astana, однако паспорт найти не удалось. В результате мальчик без загранпаспорта не смог пройти паспортный пограничный контроль в Турции, и его поместили в специальную комнату для депортации.