Лидер партии "Ак жол", депутат парламента Азат Перуашев обратился с депутатским запросом к премьер-министру РК Серику Ахметову, генпрокурору РК Асхату Даулбаеву и председателю нацбанка РК Григорию Марченко, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу партии. В пресс-релизе партия "Ак жол" предлагает правительству "отказаться от ущемления экономических интересов среднего класса, поскольку существуют и другие возможности значительно увеличить поступления в бюджет и без давления на средний класс, но взыскав налоги с тех, кто действительно обладает сверхдоходами". "В отчетах счетного комитета из года в год приводится масса примеров, когда бюджетные средства расходуются без какой-либо отдачи, хотя с точки зрения отчётности всё не так уж и плохо: деньги осваиваются, отчёты пишутся. Но влияние этих затрат на экономику, на жизнь простых людей - самое минимальное", - сообщается в пресс-релизе партии. Но так не бывает в природе: если бюджетные средства освоены, значит, они где-то должны появиться - или в виде новых объектов и рабочих мест, или в другом месте, например, на Маршалловых или Вирджинских островах, в Лондоне или Швейцарии, говорится в докладе. Как сообщается в пресс-релизе, международные эксперты оценивают объемы выведенных из Казахстана в оффшорные зоны средств в 138 миллиардов долларов. В то же время, по официальным данным, внешний долг РК в начале 2013 года также составил около 138 миллиардов долларов. "И такое совпадение нам не кажется случайным", - заявил Перуашев в своем докладе. Подобное бьёт по рядовым казахстанцам и увеличивает социальное неравенство в стране: кто-то выводит миллиарды, а кто-то не может найти работу, потому что эти миллиарды не создают предприятия и рабочие места в Казахстане, считают партийцы. "Считаем, что пора не "догонять" коррупционеров, а вести постоянный мониторинг налоговой чистоты выводимых из Казахстана средств. Мы вполне допускаем, что могут выводиться не только коррупционные деньги, но и заработанные честным бизнесом с соблюдением необходимых норм. Но в таком случае, с этих денег должны быть уплачены налоги, как минимум - индивидуальный подоходный налог в размере 10%. Определить их законность сможет простая сверка находящихся на зарубежных счетах сумм и уплаченных в Казахстане налогов", - говорится в сообщении партии "Ак жол". "На основе вышеизложенного, а также с учётом существующих тенденций депутаты партии "Ак жол" предлагают правительству, Генеральной прокуратуре и Национальному банку РК обратиться в банковские структуры и надзорные органы оффшорных зон, а также таких государств, как Великобритания, Швейцария, Испания, Германия, Австрия, Франция, Люксембург, Лихтенштейн, Бельгия, Нидерланды, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, США и других, по поводу наличия в банках этих стран персональных счетов казахстанских граждан, включая членов казахстанского правительства и руководителей государственных предприятий", - подвел итог Перуашев в своем докладе. Как отмечено в пресс-релизе, для организации работы в этом направлении на постоянной основе депутатами ДПК "Ак жол" создаётся Фонд финансовой чистоты и противодействия коррупции "Kazakhstan Financial Integrity Center".