В Астане под председательством Государственного секретаря РК Марата Тажина состоялось III заседание Межведомственной рабочей группы, на котором были презентованы новые ресурсы для изучения национальной истории, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. «В ходе заседания состоялась презентация созданных научно-исследовательских структур: Республиканского научно-исследовательского центра по изучению традиционных цивилизаций Центральной Азии, Международной лаборатории «Геоархеология», Научно-исследовательского центра «Изучение Всемирной истории», Лаборатории по популяционной генетике», - говорится в сообщении. Также на заседании презентован сигнальный номер международного научно-популярного исторического журнала «Mangi el» и новый веб-портал e-history.kz.