В Кызылорде побывал с визитом известный французский актер Жерар Депардье Ксавье. В ближайшие дни актер посетит пуск ракеты на космодроме «Байконур». Крупнейший французский актер современности Жерар Депардье не раз назывался «настоящим наследником Жана Габена». А звездой Депардье проснулся после выхода хулиганского провокационного шедевра Бертрана Блие «Вальсирующие» в 1973 году. После этого были сотни замечательных картин. Обаятельного винодела и автора автобиографической книги «Украденные письма» любят во всем мире. 25 сентября 2013 года мсье Депардье встретился с заместителем акима Кызылординской области Натальей Годуновой, которая рассказала гостю о культурно-исторических особенностях и социально-экономическом развитии региона. Казахстан – страна, где царят мир и межнациональное согласие, сохранены национальные традиции и обычаи, созданы благоприятные условия для инвесторов. В теплой непринужденной обстановке состоялась беседа со знаменитым артистом современности. Гостю был показан небольшой фильм на английском языке о Приаралье. - «Изюминка» же нашего региона – пуски ракет на космодроме «Байконур», которые здесь совершаются в два раза чаще, чем на мысе Канаверал в США, - сказала она. В связи с этим, заместитель главы региона выразила надежду на то, что с приездом французского актера в Приаралье начнется новая эпоха развития туризма. В свою очередь господин Депардье отметил, что в Казахстане он регулярно бывает с 2007 года и уже успел посетить Астану, Алматы и Шымкент, но давно мечтал и побывать в Кызылординской области. Он также признался, что ему нравится теплая атмосфера исконно казахского села и традиционное музыкально искусство. - Я всегда хотел побывать на вашей земле, особенно когда узнал, что именно отсюда взлетают космические корабли, - сказал Жерар Депардье. – И в целом, я удивлен тем, что в вашей стране живут очень доброжелательные люди, которые всегда встречают нас улыбками и хорошим настроением. А это очень важно в нашей скоротечной жизни. И еще, песни ваших певцов для меня звучат как молитва. Напомним, Жерар Депардье снимался в фильме казахстанского режиссера Сабита Курманбекова «Жиде - запоздалая любовь». Из Кызылорды артист направится на космодром Байконур, чтобы присутствовать при запуске пилотируемого космического корабля. Источник: zakon.kz