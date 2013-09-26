В новой концепции единого учебника истории России, сформированной по итогам общественного обсуждения, не упоминаются протестные акции, которые последовали после выборов в Госдуму 2011 года, пишут «Ведомости». Слово оппозиция в концепции упоминается только один раз и относится ко времени правления Александра I. Среди современных политиков упомянуты лидер КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Внесистемные политики не упоминаются вовсе. Учебник предлагается закончить 2012 годом, когда на пост президента в третий раз избрался Владимир Путин. Ранее сообщалось, что в учебнике опишут события только до 2000 когда. Как отмечают «Ведомости», в обновленную концепцию учебника включили бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, имени которого раньше в документе не было. 25 сентября началось очное обсуждение концепции нового учебника истории. Первым документ обсудило бюро отделения историко-филологических наук РАН. Процедура продлится до первого ноября. К этому сроку концепция учебника должна быть готова. Летом 2013 года был опубликован историко-культурный стандарт, по которому готовится концепция учебника. В нем перечисляются основные исторические персоны, а также даты важнейший событий. В документе отмечается необходимость «воспитания патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности». Отдельно Российское историческое общество опубликовало перечень 31 трубного вопроса, с которыми столкнулись разработчики учебника. Среди них, к примеру, «причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия Сталина» и «причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е годы». Создать новый учебник в феврале 2013 года поручил Владимир Путин. Разработка учебника ведется под руководством спикера Госдумы, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.