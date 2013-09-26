В Литве работники культуры проведут «голый» митинг, если власти не выполнят их требования о повышении зарплат. Дата акции пока не назначена. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на представителя профсоюза работников культуры Пятраса Зурлиса. «Мы будем брать пример с полицейских: они сняли обувь на площади у правительства, и их требования удовлетворили (речь идет об акции протеста, состоявшейся в апреле 2009 года, участники которой разулись, чтобы показать свое бедственное положение — прим. «Ленты.ру»). Мы разденемся донага. Обещаю, что все участники на минуту разденутся донага», — заявил он в эфире передачи «Вопрос дня» на радиостанции Ziniu Radijas. Сколько человек готовы протестовать подобным образом, не уточняется. В качестве еще одной меры воздействия на руководство республики Зурлис предложил закрыть библиотеки во время студенческой сессии, вызвав тем самым «хаос». В случае, если и это не поможет, может быть организована забастовка. В настоящее время средняя зарплата в сфере культуры и искусства в Литве составляет около тысячи литов (390 долларов). Работники данной сферы требуют увеличить ее до 1,7 тысячи литов (665 долларов). В мае премьер-министр Альгирдас Буткявичюс пообещал, что зарплаты работникам культуры будут постепенно повышать, начиная с 2014 года.