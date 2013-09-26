11В пригороде Амстердама Харлеме три торговых центра закрыли из-за угрозы в твиттере устроить в одном из них «кровавую бойню». Об этом пишет местная газета De Telegraaf. Эвакуированы были универмаги, принадлежащие сети V&D. В целях предосторожности о закрытии объявили еще несколько соседних с торговыми центрами магазинов. В торговые центры были направлены сотрудники полиции со служебными собаками, которые ищут в зданиях взрывчатку. Кроме того, власти задействовали полицейский вертолет. Магазины были закрыты после того, как 24 и 25 сентября пользователь твиттера под ником Cricus Bloed разместил несколько сообщений с угрозами в адрес сети V&D. В частности, он пообещал убить в одном из торговых центров как минимум десять человек, а затем покончить с собой. Соответствующий аккаунт в твиттере был заблокирован, однако личность его владельца пока не установлена. Источник: lenta.ru