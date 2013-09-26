В Италию за день приплыли более 700 беженцев
Фото: AFP В Италию за один день прибыли более 700 беженцев, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на береговую охраны страны. Две лодки с людьми приплыли к острову Лампедуза, который является самой южной окраиной Италии. Третью лодку у порта Сиракузы на Сицилии заметил воздушный патруль. Многие из прибывших являются сирийскими беженцами. В частности, сообщается, что на первой лодке находились почти 400 сирийцев, а на второй оказались более 100 человек, чье гражданство пока не установлено. На третьей на Сицилию приплыли около 200 человек, включая 70 детей. Через остров Лампедуза проходит огромное количество нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в Европу. Из-за прибывающих беженцев местный центр по приему иммигрантов, который вмещает только 350 человек, остается переполненным. На данный момент там находятся уже более 1,2 тысячи человек, передает итальянская радиостанция Radio24. Количество беженцев, приезжающих в Италию, в текущем году увеличилось в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Большинство иммигрантов приезжают из Эритреи, Сомали и Сирии. Источник: lenta.ru