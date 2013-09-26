Президент Ирана счел Холокост «достойным порицания»
Фото: John Moor / Getty Images / AFP Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Холокост как преступление, которое совершили нацисты, «достоин порицания». Свое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CNN во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. «Я не историк... но могу сказать, что любое преступление против человечности, в том числе то, которое совершили нацисты как против евреев, так и против неевреев, достойно порицания», — заявил Рухани. Он отвечал на прямой вопрос журналистки Кристиан Аманпур (Christian Amanpour), которая напомнила, что его предшественник на посту президента Ирана Махмуд Ахмадинеджад неоднократно заявлял, что Холокост является мифом. Одновременно Рухани подчеркнул, что не считает, что такого рода исторические события дают право той или иной нации захватывать чужие земли и вытеснять оттуда людей. Ранее Рухани выступил перед участниками Генеральной ассамблеи ООН, заявив, что не стремится к обострению отношений между Ираном и другими странами. Он отметил, что готов к немедленным переговорам по поводу ядерной программы своей страны, подчеркнув, что она носит мирный характер. Кроме того, Рухани заявил, что международные санкции против Ирана слишком жесткие и что от них страдают не «политические элиты», а «простые люди». Журналистам между тем стало известно, что иранская делегация отказалась организовать встречу Рухани с президентом США Бараком Обамой. Инициатива о проведении встречи исходила от американской стороны. Хасан Рухани, избранный президентом Ирана в июле, придерживается гораздо более мягкой риторики, чем его предшественник Махмуд Ахмадинеджад. В частности, он является сторонником более мягкой позиции по ядерной проблематике. В бытность дипломатом, Рухани вообще высказывал готовность приостановить обогащение урана для улучшения отношений с Западом. Источник: lenta.ru