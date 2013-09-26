Фото с сайта blogs.voanews.com Фото с сайта blogs.voanews.com МОСКВА. Делегация России накануне покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич. "В знак несогласия с теми оценками, которые транслировал господин Саакашвили с трибуны Генассамблеи, российские представители вышли из зала", — сказал он. Делегация РФ покинула зал заседания Генассамблеи, когда грузинский президент обрушился с критикой на российские власти и политику РФ на постсоветском пространстве. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступление Саакашвили носило русофобский и антиправославный характер. "На этот раз это было даже не выступление, а набор бредовых измышлений, носивших не просто антироссийский, а русофобский и антиправославный характер. К счастью для грузинского народа, близок закат политической карьеры этого человека, чье психическое состояние требует профессиональной оценки", — подчеркнул постпред РФ. Отметим, Саакашвили во время своего выступления на сессии ГА ООН в среду заявил, что гордится успехами, достигнутыми страной в период его правления. Помимо этого, Саакашвили призвал международное сообщество повлиять на ситуацию в российско-грузинских отношениях и заявил, что "сомневается в налаживании отношений между Грузией и РФ, несмотря на приход к власти нового руководства". Между тем накануне Саакашвили в ходе встречи с грузинами, живущими в Нью-Йорке, также заявил, что считает "ожидаемой неизбежностью" то, что российские военные в ближайшие годы покинут регион. "В ХХ веке она очень много стран прибрала к рукам посредством внутренних диверсий, провокаций и путем всевозможных методов. То, что происходит в Грузии, совершенно не ново, более того, у Грузии очень большой опыт в отношениях с этим захватчиком. У Грузии такой опыт есть со многими завоевателями, однако, с Россией в последние века мы накопили очень большой опыт того, с какого типа силой мы имеем дело. Официально или неофициально ей предстоит вывести войска со всего Кавказа и ей придется оставить этот регион. Это, в принципе, абсолютная неизбежность ближайших лет", — отметил Саакашвили. Напомним, Россия официально признала отделившиеся от Грузии Абхазию и Южную Осетию после августовской войны 2008 года. По соглашению с абхазскими и южноосетинскими властями на этих территориях размещены российские войска. В Сухуми и Цхинвали были открыты посольства РФ. Грузинские власти в ответ разорвали дипломатические отношения с РФ. Источник: ИА "Росбалт"  