В Актобе по  улице Бр. Жубановых во всем районе отключили электроэнергию. В доме № 259 в лифте застрял мужчина с маленькой дочкой.  