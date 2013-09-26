Помимо подсудимых и их родственников, на суд явились свидетели, проходящие по этому делу. В ходе судебного заседания выяснилось, что свидетели, ранее утверждавшие, что в ходе драки Сослану АСБАРОВУ угрожали пистолетом и были слышны хлопки, отказываются от своих слов. Один из свидетелей отказался от своих показаний: - Я показал место, где они дрались, но никаких гильз на месте происшествия найдено не было. Когда же я говорил про хлопки, то имел в виду звуки от ударов. Что касается хлопков от выстрела, то их не было. Между тем следовательрассказал, как производился опрос свидетеля: - Я производил протоколы опроса свидетелей. Все опросы он изложил устно, а потом я напечатал, дал ему прочитать и подписать, если согласен. На место происшествия я не ездил, я знакомился с материалами дела. Адвокатспросил ТОХТАРОВА, что он думает по поводу того, что согласно материалам дела, гильза была найдена в 180 метрах от указанного места, а следы крови были обнаружены в 400 метрах? В ответ на это ТОХТАРОВ повторил, что на месте происшествия не был. Один из подсудимыхзаметил, что во время следствия, ТОХТАРОВ сказал ему: - Так как на вас изначально была вылита грязь, я её теперь доливаю. ТОХТАРОВ ответил ШЕВАЛДИНУ, что такого не говорил. Когда слово дали подсудимому Руслану БАХИТОВУ, он публично принёс извинения отцу дагестанского боксёра Султангусейну АСБАРОВУ: - Простите меня, пожалуйста. Все мы имеем детей и за них переживаем, - сказал Руслан, а затем добавил: - Кто-то хочет меня умышленно посадить. Некоторые люди давно хотят меня посадить, даже стреляли и подожгли машину. Но никого не нашли. Отец Сослана АСБАРОВА заметил, что прощает БАХИТОВА и ШЕВАЛДИНУ. В суде также было отмечено, что Сослан написал заявление, что никаких претензий к подсудимым он не имеет. Судебное заседание продолжится после обеда. Напомним, что дагестанский боксёр Сослан АСБАРОВ был избит пятого апреля, после конфликта, завязавшегося в ночном клубе «Оскар». В результате боксёр был доставлен в больницу с переломом челюсти, сотрясением мозга и множественными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 257 УК РК - «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия» и статье 104 УК РК - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". К слову, отец потерпевшего дагестанского боксера заявил, что его сын полностью восстановился и уже участвует в соревнованиях.