Снесут ли памятник Мише Гаврилову?

Когда-то этот памятник был, как сказали бы сейчас, в тренде. Ему салютовали пионеры, на социалистические праздники возлагали цветы… Сейчас бетонно-гипсовый Миша ГАВРИЛОВ, списанный с государственного обеспечения и утративший своё воспитательное значение, медленно стареет и рассыпается. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» пытался разобраться в сложившейся ситуации. Разговоры о том, что юного героя Гражданской войны собираются сбросить с парохода современности, иными словами, убрать с постамента, идут уже не первый год. С обретением независимости и исчезновением пионерии как класса Миша ГАВРИЛОВ потерял актуальность и практически предан забвению. Ещё двадцать с небольшим лет назад реальность существования юного героя не вызывала сомнений. Сейчас же вообще не ясно, был ли Миша на самом деле? Например, были предположения, что прообразом ГАВРИЛОВА мог быть юный боец 25-й Чапаевской дивизии Вася ГВОЗДЁВ. Версия номер два гласит, что Миша ГАВРИЛОВ действительно существовал, но не погиб, как многие считали. Впрочем, уральский краевед и автор многих статей, касающихся истории города, Владимир КУТИЩЕВ приводит весомые доказательства существование юного героя. По крайней мере, доподлинно известно, когда он погиб – запись об этом прискорбном событии занесена в «Регистрационную книгу записи смертей за 1919 год». Там, под номером 61 написано, что «гражданин Михаил ГАВРИЛОВ, красноармеец 15-ти лет убит в бою под селом Новенькое». Похоронили бойца Красной Армии на братском кладбище. Итак, тему о реальности существования ГАВРИЛОВА можно объявить закрытой. Другой вопрос: а действительно ли он был героем? Мода на юных пионеров-героев началась с середины 50-х годов. Миша не удостоился статуса ни пионера, ни комсомольца, но органично вписался в сонм юных героев. Подвиг и жизнь Миши ГАВРИЛОВА тоже удостоился небольшой повести, которую можно прочесть на сайте netvoyne.ru. Там Миша, родившийся, разумеется, в пролетарской семье, рано начал работать, распространял большевистские листовки и дрался с сыновьями богатых станичников. Образ большевистского мальчишки дополнила Гражданская война. Миша прибился к красным, да не куда попало, а в 25-ю Чапаевскую дивизию. Разумеется, смышленного пацана приметил сам ЧАПАЕВ. О юном герое вспомнили в 1958 году, когда установили памятник напротив пединститута. Согласно традициям того времени, деньги на памятник заработали пионеры, без устали собиравшие макулатуру и металлолом. Памятник Мише ГАВРИЛОВУ был снят с охраны государством в 2008 году, и это породило слухи о сносе монумента. В народе об этом поговаривают до сих пор. Начальник госинспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Нарынбек МАМАЕВ утверждает, что тревожить монумент никто не собирается. - Если памятник снят с охраны, то это не значит, что его будут сносить, - говорит Нарынбек МАМАЕВ. - В 2011 году памятник ремонтировали два раза, поменяли гипсовую винтовку на деревянную. Проблема в том, что памятник был сделан из бетона и гипса, а это очень недолговечные материалы и 50 лет для них большой срок, какая уж там реставрация! Кроме того, из-за хрупкости конструкции транспортировка памятника не представляется возможной. Поэтому Миша ГАВРИЛОВ продолжит стоять на своём месте. По словам МАМАЕВА, в Уральске ещё немалое количество памятников не находятся под охраной государства. Среди них бюсты ДОСМУХАМЕДОВА и АЙТИЕВА, памятник журналистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, изваяния на аллее Нефтяников и многие другие. - Если в городе проходят большие мероприятия, то ремонтируются все памятники без исключения, - резюмировал Нарынбек МАМАЕВ. – Что касается памятника Мише ГАВРИЛОВУ, то если найдутся волонтёры, готовые не только жаловаться, а действовать и начать сбор средств на его восстановление, жители города будут только рады. Уральский культуролог Галина ГУРЬЕВА считает, что с историей нужно считаться, какой бы она ни была. И памятник Мише ГАВРИЛОВУ, герою Гражданской войны, безусловно, имеет историческую ценность. - Когда мне было восемь лет, нас привели к месту, где в торжественной обстановке заложили камень на месте, где в скором времени поставили памятник Мише ГАВРИЛОВУ, - вспоминает Галина ГУРЬЕВА. - Я помню, как мы собирали металлолом и макулатуру на строительство этого монумента. Историю не надо уничтожать, её надо помнить. Хотим мы этого, или не хотим, но была и Гражданская война, и Советский Союз.