Иллюстративное фото с сайта newsline25.ru Иллюстративное фото с сайта newsline25.ru В городе Хромтау Актюбинской области мужчину приговорили к длительному сроку заключения за то, что он хранил у себя более 5 килограммов марихуаны, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Примечательно, что марихуану он получил из конопли, которая росла не на задворках, а в Центральном парке Хромтау. Согласно материалам уголовного дела, конопля была собрана хромтаусцем в июне 2013 года. Из собранного сырья в высушенном виде получилось 5 килограммов 646 граммов марихуаны, что является особо крупным размером. Суд признал, что мужчина хранил марихуану для личного употребления, без цели сбыта и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.  