  Иллюстративное фото с сайта n05.narod.ru Иллюстративное фото с сайта n05.narod.ru 28-летний парень оказался зажат между вагонами, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДЧС. По сообщению департамента по ЧС, на станции Макат, в Макатском районе, произошел несчастный случай. При перегоне вагонов в железнодорожный тупик 28-летнего составителя зажало между вагонами. Житель Макатского района Е. ДОСАНБЕКОВ с различными травмами госпитализирован в больницу.          