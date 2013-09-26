Иллюстративное фото с сайта mln.kz Иллюстративное фото с сайта mln.kz На днях в полицию обратились две жительницы Актобе, которые стали жертвами одного мошенника. Как оказалось, у  женщин были проблемы с жилплощадью. Через знакомых обе узнали о мужчине, который якобы может помочь с ипотечным кредитом. В общей сложности они отдали мошеннику около 1,3 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Одна из потерпевших рассказала, что в начале 2012 года знакомые посоветовали человека, который может помочь приобрести квартиру в кредит. Она заинтересовалась предложением, так как долго не могла приобрести жилье, а получить ипотечный кредит не позволял низкий уровень дохода. Для оплаты услуг мошенника женщина оформила кредит на сумму 647 тысяч тенге. Преступник получил деньги и даже возил свою жертву в банк, а с апреля текущего года исчез из поля зрения. Потерпевшая обратилась в полицию. Аналогичная история произошла и со второй жертвой. В этом случае мошенник получил 612 тысяч тенге. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».