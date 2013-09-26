Иллюстративное фото с сайта www.proza.ru Иллюстративное фото с сайта www.proza.ru Бекет КАРАШИН член международной гильдии писателей, прославившийся переводами Махамбета, стал призером международного литературного конкурса «Русский стиль» в Германии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Атырауский филиал союза писателей Казахстана. В номинации «Литературоведение и эссеистика» ему было присуждено звание «Автор –стильное перо!», здесь он представил литературоведческие исследования произведения «Слово о полку Игореве». По номинации «Проза» ему было присвоено звание дипломанта конкурса. Бекет КАРАШИН перевёл на русский язык более 240 произведений классиков казахской поэзии и современных поэтов. В 2003 году за книгу «Махамбет. Жыр-жебе. Стихострелы» Бекету Карашину была присуждена премия имени Махамбета. В копилке его званий есть и национальная премия «Народный герой», которую он получил в 2011 году. 