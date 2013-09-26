Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Мартукским районным судом рассмотрено гражданское дело участницы программы "С дипломом в село" о взыскании с нее 2 030 161 тенге, которые были получены в  кредит, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ответчик по программе «С дипломом в село» получила кредит для приобретения жилья, при условии, что в течение 5 лет она обязуется работать в Мартукском доме культуры. Однако там девушка проработала всего 3 года. Ей было направлено уведомление в письменном и в устном виде о возвращении задолженности, однако по сегодняшний день она деньги не вернула. Суд иск аппарата акима удовлетворил  и взыскал с ответчика в республиканский бюджет денежные средства. Решение не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ