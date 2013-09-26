Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru 56 граждан Китая арестованы в Актюбинской области за нарушение миграционного законодательства. Все они въехали через южную столицу по гостевым миграционным карточкам. Они въехали через Алматы и были прикомандированы к строительной компании "Алтын серуен", подрядчика АО "СНПС-Актобемунайгаз", сообщил начальник первого управления областной прокуратуры Маратбек МИРЗАМУРАТОВ. Однако проверкой в вахтовом поселке Жанажол Мугалжарского района было установлено, что граждане Китая осуществляли строительные работы. В отношении 56 граждан КНР возбуждено административное производство, все они подвергнуты административному аресту.