В малом зале областного акимата собрались руководители филиалов БВУ в Уральске, представители ассоциаций предпринимателей и филиала Нацбанка. Нурлан НОГАЕВ рассказал, что предприниматели жалуются на недоступность кредитов БВУ, и обычная отговорка банкиров это то, что решения принимаются не здесь, а в центральном офисе в Алматы или Астане. По словам акима области, основная проблема предпринимателей, желающий получить заем в банке даже по государственным программам, это сложность его получения. Во-первых, большой пакет документов. Во-вторых, высокое залоговое обеспечение и, в третьих, банки не берут или занижают оценочную стоимость залога. Между тем по уже полученным займам наблюдается хорошая возвратность 95-97%. - Выходит, получаете заработную плату и все хорошо? - спросил у банкиров аким. - Это нас не устраивает. Нужно повернуться к бизнесу лицом. Как выразился НОГАЕВ, он пытается донести "крик души" предпринимателей. Не молчали и представители ассоциации предпринимателей. Так, директор филиала НЭП «Атамекен», например, предложила банкам свою помощь. По ее словам, у них есть представители в районах, которые могут консультировать предпринимателей в рамках госпрограмм. Они даже готовы взять оплату труда работника на себя. Банкам лишь останется их обучить. Также они предложили банкирам составить свои предложения по улучшению и направить их в филиал Нацбанка, а те, в свою очередь, «вверх» на рассмотрение. - В 2006-2008 годах были программы «Кредит Light», когда у клиентов не требовали залогового обеспечения, - рассказал директор филиала АО «Народный Банк Казахстана». В результате, возвращаем до сих пор. 85% портфеля стали проблемными. Банки обожглись на этом.