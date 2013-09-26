Иллюстративное фото с сайта www.mgazeta.com
Президент АО «Фонд государственного социального страхования» А.КУРМАНОВ рассказал, как нужно понять программу президента.
Глава государства в своей программной статье показал: «... все ценности, все экономические и культурные богатства развитого государства складываются не из виртуальных институтов богатства, а трудом человека. Поэтому, мы должны в основу политики социального возобновления положить массовый труд...». В связи с этим, если каждый казахстанец будет рассматривать данную программную статью как прикладную книгу, показывающую путь к улучшению благосостояния народа, тогда мы достигнем целей, поставленных на пути дальнейшего процветания и развития нашего государства. Также, одним из направлений послания главы государства народу Казахстана под названием «Стратегия «Казахстан-2020»: новый политический курс» является труд и обновление политики трудоустройства.
Таким образом, поставленные социальным обновлением задачи предусматривают меры эффективного использования потенциала человека. В связи с этим, были выявлены следующие стратегические задачи:
- обеспечение эффективного развития системы профессиональной подготовки;
- переподготовка безработных;
- стимулировать работодателей к открытию новых рабочих мест и сохранению прежних;
- способствовать развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства;
- способствовать трудоустройству социально-слабых групп населения и молодежи;
- обеспечить мероприятия по организации трудовой миграции.
Меры по защите от безработицы в связи с наличием в обществе групп, потерявших доход и социальный статус, являются неотъемлемой частью государственной политики, направленной на уменьшение социальной напряженности. В этом случае степень и виды, используемые средства и методы государства в решении таких проблем во многих странах различные.
В годы независимости в Казахстане одним из приоритетных задач социальной политики было недопущение роста уровня безработицы. Результаты своевременно принятых мер по открытию новых рабочих мест можно увидеть по основным показателям рынка труда в Казахстане. По сведениям агентства статистики Республики Казахстан в 2008-2013 г.г. уровень безработицы снизился с 6,6% до 5,2 %, а уровень безработицы молодежи от 15 лет до 24 лет снизился с 7,4% до 3,8%.
Рассматривая мировую практику организации системы социальной защиты от безработицы можно отметить две базовые модели: либеральную и социальную.
Одна из них характерна для стран Северной Америки и некоторых стран Великобритании, она направлена на уменьшение экономических и финансовых расходов в обществе. Выбор активных и неактивных программ строго скоординирован с их экономическим возвратом, и система материальной поддержки безработных складывается только на основе принципов страхования.
В свою очередь характерная для многих государств Западной Европы социальная модель придает главное значение социальным расходам безработицы, выделяется высоким уровнем государственных расходов на социальную защиту безработных. Материальная поддержка безработных, защита от безработицы и система социальной помощи осуществляются на основе тесной взаимосвязи двух систем.
Созданная в Казахстане система социальной защиты от безработицы объединила в себя основы либеральной и социальной моделей, была отобрана из набора самых передовых систем мира. В Казахстане осуществляется социальная поддержка за счет обязательного социального страхования безработного населения и за счет средств государственного бюджета.
Закон Республики Казахстан «О трудоустройстве населения» от 23 января 2001 года регулирует правовые, экономические и организационные отношения сферы занятости населения.
Главными направлениями государственной политики занятости являются обеспечение гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан свободу, справедливость при выборе деятельности и профессии и благоприятные условия работы, социальную защиту безработных.
Каждый гражданин Казахстана, иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянные проживающие на территории Казахстана и получающие доход, при поступлении на работу должны в обязательном порядке заключать трудовые договоры. Заключение трудового договора, так как работодатели ежемесячно с дохода сотрудника оплачивает в Государственный фонд социального страхования (Фонд) социальные переводы в размере 5%, в случае возникновения социального риска дает возможность получения дополнительного уровня социального страхования за счет средств Фонда. Социальные переводы не удерживаются с наших доходов, он оплачивается за счет средств работодателя.
Одним из социальных рисков обязательного социального страхования в Казахстане является случаи потери работы. Согласно Закону Республики Казахстан, по данному социальному риску «Об обязательном социальном страховании» участники системы обязательного социального страхования, за которых работодатели ежемесячно оплачивали социальные переводы, вправе получать социальные оплаты из Фонда. В случае потери работы для назначения социальных выплат одним из необходимых основных документов является справка о регистрации участника системы обязательного социального страхования в органе, уполномоченном по вопросам занятости, в качестве безработного. В этом случае для назначения социальной выплаты по потере работы оплачивающий его (работодатель и (или) самозанятое лицо) может подать заявку - физическое лицо за 24 календарных месяца до регистрации безработным, оплачивавший социальные переводы в Фонд - не менее шести месяцев. Если социальные переводы оплачивались от 6 до 12 месяцев, тогда вышеуказанная социальная выплата назначается за один месяц; если оплачивалась от 12 до 24 месяцев – на два месяца: от 24 до 36 месяцев – на три месяца; от 36 месяцев и более – назначается на четыре месяца.
Размер назначаемой в случае потери работы социальной выплаты будет связано с суммой ежемесячного социального перевода, поступившего в Фонд за 24 месяца до регистрации в качестве безработного и стажем участия в системе обязательного социального страхования. В связи с этим, в случае потери работы, насколько быстрее участник системы обязательного социального страхования зарегистрируется в качестве безработного, настолько размер социальной оплаты будет высоким.
В 2005-2012 годах общая сумма социальной выплаты, оплачиваемой Фондом в случае потери работы, составило 3,5 млрд тенге. Заметно, что период оплаты количества получателей социальных выплат на случай потери работы высокий показатель, равный 4 месяцам, растет с каждым годом. Основную долю количества назначенных социальных выплат в 2012 году составили участники обязательного социального страхования, имеющие стаж участия 36 месяцев и больше (77%).
В международной практике пособие по безработице выплачивается активным работоискателям. Выплачиваемая из фонда социальная выплата является дополнительным социальным страхованием на меры по трудоустройству за счет государственного бюджета.
Если среднемесячная заработная плата человека (семьи) на душу будет ниже назначенного в области (городе республиканского значения или столице) порога бедности, путем вышеуказанной социальной помощи (ВСП) государство оказывает поддержку.
С 2011 года в Казахстане реализуется государственная программа «Занятость-2020», здесь особое внимание уделяется обучению, трудоустройству, открытию своего дела по месту жительства и его расширению. В случае отсутствия таких возможностей, государство в целях расширения занятости в населенных пунктах с низким экономическим потенциалом помогает добровольному переезду в населенные пункты с высоким экономическим потенциалом. Безусловно, что запланированные мероприятия для работающего народа окажет положительное влияние на систему обязательного социального страхования, обеспечивающего дополнительный уровень социальной защиты.
Таким образом, казахстанцы могут самостоятельно улучшить качество своей жизни.