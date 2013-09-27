фото с сайта businesswomen.kz фото с сайта businesswomen.kz Приказом министра финансов РК на должность председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан назначен Госман Амрин, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК. Ранее должность председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан занимал Мажит Есенбаев. Госман Амрин ранее занимал должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.