Национальный банк Казахстана утвердил график приема-передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд, сообщает Today.kz со ссылкой на Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК.