фото с сайта barmasmira.ru фото с сайта barmasmira.ru По обращению ТОО «АРМ-Д» Инспекция по городу Алматы провела расследование нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО «Казкоммерцбанк», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по защите конкуренции. Как указывается в обращении товарищества, банк в приложении № 2 кредитных договоров обязало заемщика осуществлять все расчетно-кассовые операции исключительно через банк. В АЗК поясняют, что включение в договор банковского займа условия по переводу заемщиком всех расчетно-кассовых операций в определенный банк ограничивает права заемщика по открытию банковских счетов в других банках, в которых условия обслуживания могут быть более выгодными для клиента. Выдача банком кредита с выполнением дополнительных требований, а также принуждение клиента к отказу от заключенных договоров запрещены антимонопольным законодательством. По результатам расследования инспекцией в отношении «Казкоммерцбанка» был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением инспекции от 28 августа 2013 года банк был признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 1500 МРП (2 596 500 тенге). Банк обжаловал постановление Инспекции в Специализированном межрайонном административном суде Алматы, однако суд после рассмотрения жалобы оставил постановление в силе. Кроме того, сообщается, что в инспекцию поступила аналогичная жалоба от ТОО «СФТ Казахстан» на действия банка, по которой начато расследование. В частности, компанию также обязывали осуществлять расчетно-кассовое обслуживание через банк. Если будет установлен факт нарушения антимонопольного законодательства, в отношении банка будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.