фото с сайта deurwaarder.org фото с сайта deurwaarder.org Исследовательская служба компании HeadHunter провела опрос среди 4018 казахстанцев, по результатам которого выяснилось, что треть соискателей (33%) перед интервью знакомятся с информацией о работодателе на сайте компании, сообщает Today.kz. Пятая часть респондентов (21%) предпочитает использовать поисковики в интернете для получения сведений о потенциальном месте работы, а 13% отправляются на форумы и в социальные сети (в том числе и для того, чтобы почитать отзывы самих сотрудников – как действующих, так и бывших). 17% анкетируемых склонны полагаться на объективность самих HR-менеджеров: именно у них кандидаты спрашивают о компании всю интересующую их информацию. И лишь для 12% важна только сама вакансия, и о компании они не собирают никаких сведений. «Результаты проведенного опроса в очередной раз демонстрируют, что в условиях прогрессивного информационного развития компаниям просто необходимо правильно позиционировать себя как работодателя на рынке труда. Сейчас нередки случаи, когда о компаниях с комфортными условиями работы и хорошим коллективом соискатели ничего не знают (или знают недостоверную информацию – из сплетен, слухов, комментариев на блогах и в соцсетях)», - комментирует директор по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан Марина Сакиева. Интересно, что молодые соискатели без опыта чаще наводят справки о деятельности и условиях работы в компании, нежели соискатели со стажем (82% против 66%), и в подавляющем большинстве посещают разделы о карьере и вакансиях на сайтах организаций и job-порталах (46% против 32% опытных кандидатов). 9% соискателей, собирающих сведения о компаниях в соцсетях, блогах и форумах, получают негативную информацию о работе в организациях именно отсюда. Тем не менее, 69% респондентов отмечают, что все же доминирует положительная информация о потенциальных работодателях, полученная с разных источников.