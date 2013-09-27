фото с сайта expert.ru фото с сайта expert.ru Все больше молодежи из южных регионов Казахстана приезжают в Россию на заработки в сфере строительства. Об этом в ходе панельной дискуссии «Изучение готовности молодежи к актуальным вызовам и переменам в социально-экономической жизни общества» сообщил директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Рустам Акбердин, передает Today.kz. «По работе я в прошлые годы часто бывал в РФ, в Москве. В эти 1,5 – 2 года, что я работаю там, я обнаружил для себя с огорчением такую вещь. Я не могу сказать в количественном отношении, но я наблюдаю даже в аэропорту, когда лечу сюда, в Казахстан, я вижу большие группы молодых людей в основном из южных наших регионов. Они находят себя в РФ, находят работу для себя. Она явно там не высокоинтеллектуальная, это не специалисты в области инфотехнологий. Это работа на стройках. Эта ситуация меня лично огорчает», - сказал Акбердин. Раньше, по его словам, казахстанская молодежь, вообще казахстанская рабочая сила практически отсутствовала на рынке труда в России. «В свое время мы делали подробный анализ денежных потоков, которые между нашими странами ходят, и я с большой гордостью объявил, что из РФ в Казахстан деньги не поступают. Наоборот, в отличие, например, от Азербайджана и Таджикистана, когда мигранты уезжают и содержат свои семьи, казахстанцы по миру не шатаются. Наши сидят дома, работы хватает, достаточно. Если переводят деньги в Россию – то не из России, с заработков, а наоборот туда, потому что там учатся дети», - пояснил директор департамента. При этом Акбердин отметил, что, если молодежь возвращаются назад, обучившись новым технологиям и повысив квалификацию, то «такой обмен полезен, если он обоюдный».