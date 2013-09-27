ФОТО : Зарина Абильмажинова ФОТО : Зарина Абильмажинова Два часа назад жители поселка Ахмирово вышли на трассу, ведущую к военному городку, для того, чтобы провести акцию протеста. В редакцию YK-news.kz обратились граждане, которые сообщили о том, что люди перекрыли дорогу. Однако к моменту приезда властей и журналистов, движение регулировалось дорожными полицейскими. На дорогу вышли около 50 возмущенных граждан. Они требовали от властей решить проблему электроснабжения их поселка. Дело в том, что в их населенный пункт не проведены ЛЭП. Ахмировцы пользуются электроэнергией от трансформатора, принадлежащего частнику. Вчера он сгорел. Без света остались более 130 домов, которые были подключены к этому трансформатору. Через полчаса после начала акции протеста на место приехали представители власти, РЭКа. Место акции оцеплено, полицейские отрегулировали дорожное движение, а жители продолжили возмущаться уже на окраине трассы. К 17:00 электроснабжение восстановлено. Трансформатор отремонтирован силами сотрудников АО "ВК РЭК". Автор Ирина Кирилюк Источник: YK-news.kz