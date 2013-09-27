Фото odintsovo.info Фото odintsovo.info По указанию Верховного муфтия страны перед празднованием Курбан-айта все мечети Казахстана будут обязаны провести уборочные мероприятия на своих территориях, передает Today.kz. Главный муфтий Ержан Маямеров подчеркнул важность чистоты в исламе, а также важность хорошего примера, который мечети должны подавать людям, и выразил надежду, что в большой уборке примут участие и прихожане, напомнив, что "уход за домом Аллаха является одним из важных видов поклонения, приближающих к довольству Аллаха". Дата субботников назначена на 28 сентября и 5 октября. В этом году Курбан-байрам будет отмечаться 15 октября.