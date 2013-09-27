Вручение прошло на крыльце Каздрамтеатра, вокруг которого собрались чиновники, студенты и представители АО "Alageum Electric" и АО "Электромонтаж", компаний, которые и подарили этот автомобиль. Перед началом торжества ведущие отметили, что этот Hyundai - подарок всем жителям области. Ключи от новенькой машины вручили. - Этот автомобиль полностью оснащён медицинским оборудованием и позволит оказать первую помощь каждому жителю города и области, провести необходимые лечебные мероприятия и доставить любого больного в стационар нашего города, - сказал Арман ХАЙРЕКЕШЕВ. - Огромное спасибо за подарок.