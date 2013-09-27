На пресс-конференции акиму был задан вопрос о деятельности бывшего акима области Бергея РЫСКАЛИЕВА. - Я не сторонник критиковать работу прежних акимов. Всегда говорил об этом и людям, и чиновникам. Каждый аким делает все от него возможное, в работе бывают и упущения. Я уже не раз отмечал, что в регионе было очень много финансовых проблем. Но мы работаем и исправляем ситуацию. Критиковать работу прежних акимов неправильно. Когда я уйду, тоже неприятно будет, если будут критиковать, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Как отметил аким, в прошлом году, когда его назначили руководить регионом, в области простаивали 45 объектов. По 15 из них выявили факты переплаты больших сумм. На 10 объектах, которые возводились посредством местного бюджета, недостача составила 3 млрд 100 млн тенге. На пяти объектах, которые финансировались из республиканского бюджета, недосчитались 6 млрд 800 млн тенге. Общая сумма - 9 млрд 900 млн тенге. - Сейчас многие вопросы решены, финансирование возобновилось. Строительство продолжается, - отметил Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ.