Уральский акимат объявил о саночистке города

С 27 сентября по 10 октября в преддверии подготовки к зимнему отопительному сезону в Уральске объявлена двухнедельная санитарная очистка города. Об этом порталу «Мой ГОРОД» сообщил пресс-секретарь акима г.Уральска Ибрагим ЖУСУПКАЛИЕВ - Проведенная акиматом города инспекция показала, что юридическими и физическими субъектами не соблюдаются положения правил благоустройства города, имеют место нарушения архитектурного облика зданий и сооружений, не убираются прилегающие территории, - говорится в сообщении акимата. Присоединиться к акции приглашают все хозяйствующие субъекты города, а также горожан. Они должны убрать прилегающую территорию от мусора, покрасить и подправить заборы и ограждения, привести в надлежащий вид фасады офисов и зданий, обеспечить подсветку зданий и освещение прилегающих территорий.