nogaevЧП произошло на борту самолета, летевшего рейсом "Атырау-Астана" 18 сентября, рассказал аким области Нурлан НОГАЕВ. По словам акима, один из пассажиров по имени Мейрамбек стал возмущаться, что в надписи на спинке кресла в казахском варианте пропущена буква. Мужчина в грубой форме начал возмущаться, кричать на бортпроводницу, оскорблять ее. - Я попросил мужчину успокоиться и не поднимать скандала, все-таки мы находимся на большой высоте, - рассказал аким области Нурлан НОГАЕВ.- Мужчина потребовал бортовой журнал и оставил жалобу. Он посчитал, что были нарушены его конституционные права. Сам я лично не знаком с этим мужчиной. После инцидента аким области позвонил директору авиакомпании "СКАТ" Денисову и попросил впредь лучше готовить персонал, и набирать подготовленные кадры. Как выяснилось позднее, стюардесса владеет казахским языком, но на тот момент «просто растерялась». Nur.kz пишет, что имя дебошира Мейрамбек БИГАЛИ. В свое время был заместителем акима Макатского района Атырауской области, ныне в госслужбе не числится.  