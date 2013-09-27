Иллюстративное фото с сайта darwin2.ru Иллюстративное фото с сайта darwin2.ru Сегодня отмечается Всемирный день туризма. В этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырауской области развитию туризма уделяют немалое внимание. Однако о масштабном развитии внутреннего туризма говорить не приходится. По данным областного управления туризма, физической культуры и спорта, выпущена туристическая карта области. На карту нанесены места уникальной флоры и фауны Прикаспия, места расположения исторических памятников. Это настоящий путеводитель для туристов и путешественников. На карте обозначены исторические памятники республиканского значения: мавзолеи, некрополи, древние городища, места для охоты и рыбалки, точки, где можно разбить палатки для отдыха. Также на карте проложено несколько туристических маршрутов: маршрут исторического туризма, экотуризма, охотничий маршрут и маршрут авторалли, который проходит через пески Тайсойган в Кызылкогинском районе и заканчивается в Жылыойском районе. Кстати, недавно, завершилась многодневная телеэкспедиция по Великому Шелковому пути «От хазаров до казахов», которая посетила все забытые исторические места региона. По итогам этой экспедиции будут написаны книги и выпущены документальные фильмы, которые без сомнения привлекут в регион любознательных туристов.