Фото с сайта www.primeminister.kz Фото с сайта www.primeminister.kz Об этом на встрече с преподавателями и студентами вузов Актобе заявил министр образования РК Аслан САРИНЖИПОВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Министр прибыл в Актобе во главе республиканской информационно-пропагандистской группы по разъяснению послания президента РК «Стратегия «Казахстан - 2050» - новый политический курс состоявшегося государства». В ходе встречи министр отметил, что сейчас в Казахстане уделяется большое внимание развитию среднеспециальных учебных заведений. По его словам, главой государства поставлена задача по строительству двух колледжей мирового уровня в Астане и Алматы, обновляется материально-техническая база среднеспециальных учебных заведений, решается вопрос об увеличении госзаказа для них. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы все выпускники школ могли получить первую профессию бесплатно, обучаясь в колледжах за счет госзаказа. Члены ИПГ побывают в актюбинском колледже сервиса и посетят Алгинский район. Планируется, что в течение 3 дней они посетят с разъяснительной работой почти все районы Актюбинской области.