zavodНа сегодня в Атырауской области реализуется 34 проекта по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития на сумму порядка 1 трлн 4 млрд тенге, сообщил аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов. Сообщается, что в настоящее время в регионе реализуется 34 программы по ФИИР общей стоимостью 1,4 трлн тенге с открытием 4500 новых рабочих мест. Б.Измухамбетов отметил, что с начала года в Карту индустриализации региона включено 9 проектов, при актуализации планируется внедрить еще 5 проектов. Вместе с тем, он сообщил, что в этом году главе государства был презентован завод по выпуску трубопроводной арматуры, стоимость которого 6 млрд тенге. «Несмотря на бурный рост стройиндустрии, в области отсутствовал домостроительный комбинат, что соответственно повлияло на показатели строительных работ в области. Нами в этом году начато строительство такого домостроительного комбината. Комбинат будет введен в эксплуатацию в первом полугодии следующего года», - пояснил Б. Измухамбетов. Аким области подчеркивает, что для эффективного решения основных задач промышленной политики области предусматривается также создание нефтехимического кластера. «Предпосылки для этого у нас есть. В области строится интегрированный газохимический комплекс, а также комплекс по производству ароматических углеводородов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе», - заключил он. http://strategy2050.kz