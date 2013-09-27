По словам замакима области Марата КАРИМОВА, за восемь месяцев текущего года в отрасли обрабатывающей промышленности наблюдается рост производительности за счет увеличения объемов производства нефтепереработки, резиновых и пластмассовых изделий, в отрасли металлургии и производства готовых металлических изделий. В рамках ГПФИИР в области реализуется 35 инвестпроектов на сумму 257,2 миллиарда тенге, по ним создано 1750 рабочих мест. - Из них в Уральске реализуются 24 инвестиционных проекта на сумму 12,1 млрд с созданием 1077 рабочих мест, - рассказал Марат КАРИМОВ. - В сельской местности 11 проектов на 245,1 миллиарда тенге. По словам замакима, проекты реализуются в основном в таких направлениях как стройиндустрия, агропромышленный комплекс, машиностроение, металлургия, нефтепереработка и энергетика. О программе развития моногородов рассказал начальник управления предпринимательства. - По данной программе есть проблемы с банками второго уровня по номинальной и по эффективной ставкам вознаграждения, - говорит замначальника управления предпринимательства. - На данную программу в нашей области было выделено 359 миллионов тенге, из них 262 миллиона тенге было направлено на субсидирование процентной ставки кредитования банками. РКС рассматривает 2 проекта на сумму 447 миллионов тенге. Один из них это строительство многоэтажного дома в Аксае, а второй проект на покупку автотранспортных средства для осуществления перевозок. По программе развития моногородов, предприниматели могут получить заем, 10% от которого субсидирует государство, а остальное оплачивает сам предприниматель. При этом процентная ставка банков не должна превышать 14%.