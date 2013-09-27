Во 2 полугодии 2013 года планируется к реализации еще 6 проектов. Завод по производству гипохлорита натрия ТОО «Туз». Стоимость проекта 450 млн. тенге. Мощность проекта 30 тысяч тонн в год. Новые рабочие места - 80. Строительно-монтажные работы завершены. Прорабатывается вопрос установки и пуско-наладки оборудования. Производство козьего молока и продуктов козоводства КХ «Розметова». Стоимость проекта - 300 млн. тенге. Мощность проекта - 81 тонна молока, 21,6 тонн йогурта, 15,3 тонн сыра, 4 тонны мяса. Новые рабочие места - 35. Заключены договора на поставку оборудования для доильных систем и доильных комплексов автоматического контроля, электронного кормления животных, автоматических поильных животных производства Италии. Модернизация производства по переработке нефтешлама, ТОО «Эко-Техникс». Стоимость проекта - 508 млн. тенге, мощность - 10 тысяч тонн нефтешлама, с созданием 24 новых рабочих мест. На сегодняшний день полностью проведены работы по гидроизоляции. Частично проведены работы по укладке дорожного полотна из плит, установлены 4 емкости. Модернизация производства (сервисное обслуживание, ремонт и технические сопровождение наклонного бурения с применением телеметрических систем), ТОО «Жигермунайсервис». Стоимость проекта - 900 млн. тенге, мощность - 15 скважин в год. Новые рабочие места - 14. Производство газобетонных блоков, ИП «Сельбаева». Стоимость проекта 40 млн. тенге, мощность - 30 куб. в сутки. Новые рабочие места -12. Строительно-монтажные работы завершены, произведен монтаж оборудования, объект готов к запуску. Строительство молочно-товарной фермы по выпуску молока и молочных продуктов, ТОО «СП Первомайский». Стоимость проекта - 2036 млн. тенге. Мощность проекта - 1500 тонн молока и молочной продукции. Новые рабочие места - 42. На сегодняшний день завершаются строительно-монтажные работы административно-бытового корпуса, а также необходимой инфраструктуры.