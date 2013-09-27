В Атырау детей с ДЦП будут лечить общением с собаками

Сегодня в Атырау состоялась презентация нового вида лечения – канистерапии, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Лечить тяжелые заболевания у детей региона общением с собаками предлагает председатель общественного объединения «Атырау-Маленькая страна» Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. Сегодня со своим предложением он обратился к родителям детей со сложными диагнозами: ДЦП, аутизмом, задержкой психического развития, задержкой развития речи. Более 30 собравшихся гостей практикующий специалист познакомил с собакой породы лабрадор по кличке Форбс. - Дело в том, что у собак данной породы отсутствует ген, отвечающий за агрессию к людям. Лабрадоры очень любят детей. У нас есть два однопометных брата, им по 15 месяцев, они являются юными чемпионами Казахстана и РФ. Мы их привезли из российского питомника. Форбс и Федя являются прямыми потомками породистой лабрадорши Конни, принадлежащей президенту России Владимиру ПУТИНУ, - говорит Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. По словам специалистов канистерапии, здоровье жителей Атырауской области наиболее уязвимо из-за плохой экологии в регионе, именно поэтому они решили оказать безвозмездную помощь детям, имеющим сложный диагноз. - Со стороны государственных органов мы встретили полное безразличие к нашему предложению. Со своими собаками мы ходили в детскую областную больницу к тяжело больным детям, чтобы их морально поддержать, подарить положительные эмоции, нам обещали перезвонить, но так и не перезвонили, - рассказывает председатель ОО «Атырау – Маленькая страна» Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. Отметим, что лечение атырауских детей канистерапией будет проводиться на бесплатной основе, в настоящее время специалисты подыскивают помещения для своего центра.