rukiВ Атырауской области на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» началось строительство завода по производству полимерной продукции, сообщает пресс–служба Объединенной химической компании. «В Атырауской области началось строительство завода по производству полимерной продукции. Проект реализуется в рамках правительственной программы по развитию химической промышленности и программы новой индустриализации», - говорится в сообщении. Известно, что общая стоимость проекта – 85 млн долл. США, 50% из которых составили средства ФНБ «Самрук-Казына», остальные 50% это заемное финансирование ДБ АО «Сбербанк». Так, в  2014 году предприятие будет выпускать полимерные пленки, которые используются для производства упаковки. Более 60%  продукции составит биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (BOPP). Такой вид пленки до сих пор не производился в Казахстане, несмотря на то, что он пользуется популярностью. BOPP хорошо известна потребителям - в нее упаковываются продукты питания (крупы, чай, мороженое, шоколадные батончики, хлеб и т.д.), одежда, живые цветы, подарки, парфюмерия, из БОПП  производят этикетки и внешнюю прозрачную упаковку для сигаретных пачек.  На сегодня ее импортируют из Турции, Китая, России, Ирана. Кроме того, как говорится в сообщении, всю продукцию завода можно будет подвергать вторичной переработке. В будущем предприятие сможет также производить биоразлагаемую полимерную упаковку. Отметим, в некоторых странах уже введен запрет на применение обычных пластиковых пакетов. http://strategy2050.kz