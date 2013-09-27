Дело Муслима УНДАГАНОВА передано в суд

105 томов уголовных дел принято к производству специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО. Информацию об этом подтвердили в областном суде. Дело будет рассматривать председатель суда судья Акгуль КАРАСАЕВА. По словам пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, вместе с Ундагановым перед судом предстанут Мендихан ДЖАКЕНОВ, бывший директор областной спортшколы высшего мастерства, Коныс ЖЕТПИСОВ, бывший директор школы олимпийского резерва и Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ, уже бывший руководитель отдела управления физкультуры и спорта. Напомним, сам Муслим УНДАГАНОВ возглавлял управление спорта по ЗКО, но на момент ареста был безработным. Но все обвинения по делам касаются именно деятельности по время его правления облспортом. По данным суда, Муслим УНДАГАНОВ обвиняется по ст. 176, ч.3,4 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235, ч.3 УК РК - «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», а также по ст. 314, ч. 2 - «Служебный подлог». Коныс ЖЕТПИСОВ обвиняется по тем же статьям. У Мендихана ДЖАКЕНОВА также статьи 176-ая, 235-ая, кроме них добавлены статьи 214 УК РК - «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» и 193-я - «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». Муслим УНДАГАНОВ 1967 года рождения, образование высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет, в 2005 году Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, учитель физической культуры и спорта, бакалавр финансов. После службы в рядах Советской Армии свою трудовую деятельность начал тренером детско-юношеской спортивной школы села Тайпак Тайпакского района, затем директором школы.Мастер спорта Республики Казахстан по борьбе самбо и казахша-курес, заслуженный тренер РК по борьбе самбо. Коныс ЖЕТПИСОВ - мастер спорта. В 1988 под руководством Муслима УНДАГАНОВА начал заниматься самбо в спортшколе села Тайпак. Чемпион мира среди студентов, чемпион Казахстана 1996 и 1998 годов. В 1999 году завоевал кубок мира в Испании. Директор "Центра подготовки спортивного резерва". Мендихан ДЖАКЕНОВ - ГККП "Областная школа высшего спортивного мастерства". Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ - был замом начальника облспорта, в последнее время занимал должность руководителя отдела по учебно-спортивной работе и туризму. Дана РАХМЕТОВА