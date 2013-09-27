akimНа сегодня в Атырауской области реализуется 34 проекта по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития на сумму порядка 1 трлн 4 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов, передает корреспондент Bnews.kz «В настоящее время в регионе реализуется 34 программы по ФИИР общей стоимостью 1 трлн 4 млрд тенге с открытием 4500 новых рабочих мест»,- сообщил аким области. Он отметил, что с начала года в Карту индустриализации региона включено 9 проектов, при актуализации планируется внедрить еще 5 проектов. Вместе с тем, он сообщил, что в этом году Главе государства Н. Назарбаеву был презентован завод по выпуску трубопроводной арматуры, стоимость которого 6 млрд тенге. «Несмотря на бурный рост стройиндустрии, в области отсутствовал домостроительный комбинат, что соответственно повлияло на показатели строительных работ в области. Нами в этом году начато строительство такого домостроительного комбината. Комбинат будет введен в эксплуатацию в первом полугодии следующего года»,- пояснил Б. Измухамбетов. Он подчеркивает, что для эффективного решения основных задач промышленной политики области предусматривается также создание нефтехимического кластера. «Предпосылки для этого у нас есть. В области строится интегрированный газохимический комплекс, а также комплекс по производству ароматических углеводородов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе»,- подытожил аким, презентуя промышленную отрасль региона. Жанна НАКИПОВА  BNews.kz