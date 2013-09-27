Трагедия произошла 21 июля, когда четверо молодых людей отдыхали в сауне. При входе в парилку двоих парней от сильного удара током раскидало в разные стороны. Одному из молодых людей чудом удалось уцелеть, второй парень скончался до приезда скорой помощи. Данный факт правоохранительными органами был квалифицирован как несчастный случай. В возбуждении уголовного дела родственникам пострадавшего было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Пожаро-техническая экспертиза в сауне так и не была проведена. Судебно-медицинская экспертиза же показала, что смерть парня наступила в результате удара электрическим током. На запрос в городскую прокуратуру с просьбой объяснить причины отказа следователя в возбуждении уголовного дела, пришел ответ следующего содержания. - Изучение материалов дела показало, что решение следователя принято преждевременно и необоснованно. Постановление следователяоб отказе в возбуждении уголовного дела отменено. В настоящее время прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 269 ч. 2 УК РК - «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Оно направлено в УВД г. Атырау. Пожаро-техническая экспертиза будет назначена при необходимости в рамках предварительного следствия, - письменно пояснил временно исполняющий обязанности прокурора г. Атырау Руслан АБИРОВ.Напомним, что погибший 29-летнийбыл известен как ярый фанат футбольной команды «Атырау». Парень не пропустил ни одного домашнего матча своей сборной. Его память почтили минутой молчания на прощальном матче во время игры ФК «Атырау» и ФК «Ак Жайык» 27 июля.Как рассказал корреспонденту «Мой город» пресс-секретарь областного суда, в 2007 году в одной из саун этих же владельцев при пожаре заживо сгорели парень с девушкой. Тогда в отношении хозяина заведения было заведено уголовное дело по статье 256 ч. 2 - «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть». Владелец сауны был приговорен к 3 годам лишения свободы условно.