bolelshik2Прокуратурой г. Атырау возбуждено уголовное дело в отношении владельцев  сауны, в которой два месяца назад от удара электрическим током скончался молодой мужчина, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия произошла 21 июля, когда четверо молодых людей  отдыхали в сауне. При входе в парилку двоих парней от сильного удара током раскидало в разные стороны. Одному из молодых людей чудом удалось уцелеть, второй парень скончался до приезда  скорой помощи. Данный факт правоохранительными органами был квалифицирован как несчастный случай. В возбуждении уголовного дела родственникам пострадавшего было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Пожаро-техническая экспертиза в сауне  так и не была проведена. Судебно-медицинская экспертиза же показала, что смерть парня наступила в результате удара электрическим током. На запрос в городскую прокуратуру с просьбой объяснить причины отказа следователя в возбуждении уголовного дела, пришел ответ следующего содержания. - Изучение материалов дела показало, что решение  следователя принято преждевременно и необоснованно. Постановление следователя А. МУСАГАЛИЕВА  об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. В настоящее время прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 269 ч. 2  УК РК - «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности  смерть человека». Оно направлено в УВД г. Атырау. Пожаро-техническая экспертиза будет назначена при необходимости в рамках предварительного следствия, - письменно  пояснил временно исполняющий обязанности прокурора г. Атырау Руслан АБИРОВ.  Напомним, что погибший 29-летний Олег ВАСИЛЬЕВ был известен как ярый фанат футбольной команды «Атырау». Парень не пропустил ни одного домашнего матча своей сборной. Его память  почтили минутой молчания на прощальном матче во время игры ФК «Атырау» и ФК «Ак Жайык» 27 июля.  Как рассказал корреспонденту «Мой город» пресс-секретарь областного суда Боранбай ГАЛИЕВ, в 2007 году в одной из саун этих же владельцев при пожаре заживо сгорели парень с девушкой. Тогда в отношении хозяина заведения было заведено уголовное дело по статье 256 ч. 2 - «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть». Владелец сауны был приговорен к 3 годам лишения свободы условно.