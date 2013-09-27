В Уральске для казахстанских ЛОР-врачей проводят мастер-класс

С 23 сентября в Уральске проходит научно-практическая конференция врачей-отоларингологов. На конференцию съехались доктора практически из всех областей республики, а также специалисты из Узбекистана, России, Германии и Польши. Мастер-класс на базе областной клинической больнице проводил профессор из Штутгарта Хеннинг ХОЙМАН. Сегодня в областном маслихате журналисты смогли задать свои вопросы московскому профессору Юрию РУСЕЦКОМУ, который к тому же оказался нашим земляком, польскому профессору Казимиру НЕМЧИКУ, главному внештатному отоларингологу Серику ДЖАНДАЕВУ, президенту республиканской ЛОР-ассоциации Райсу ТУЛЕБАЕВУ и начальнику управления здравоохранения Камидулле ИРМЕНОВУ. На вопрос журналистов, доверил бы Казимир НЕМЧИК лечение нашими врачами своих земляков, профессор ответил, что он доверяет нашим докторам. - Наверное, я могу смело посоветовать лечить здесь болезнь среднего уха, - сказал Казимир НЕМЧИК. - Но я ведь знаю не всех друзей в Казахстане. Кроме того, мог бы посоветовать эндоскопическое лечение. По словам Камидуллы ИРМЕНОВА, в области на сегодняшний день врачей не хватает лишь в поликлиниках и районных больницах. - Только в этом году в нашу область приехали 128 молодых специалистов, - рассказал Камидулла ИРМЕНОВ. - Сейчас с уверенностью могу сказать, что областной клинической больнице не нужны врачи, в областной детской больнице также дефицита в специалистах нет.