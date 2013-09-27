По словам, в их ведомство поступила жалоба от ТОО «Хладоленд». - Они рассказали, что областная территориальная инспекция Комитета ветконтроля отказала им в проведении ветэкспертизы на импортируемый товар, - рассказал Валихан РАЗОВ. По словам начальника, предприятие импортирует в нашу область замороженных кур, и ветконтроль проводил им экспертизу. Однако в последний раз они отказали в ее проведении, сославшись на то, что должны направлять товар в Астану. - По предварительным результатам ветинспекция подозревается в нарушении статьи 33 закона РК «О конкуренции» - «Антиконкурентные действия государственных органов, - говорит Валихан РАЗОВ. - В случае подтверждения фактов нарушения им грозит штраф.