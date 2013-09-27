Напомним, что дорога длиной около 5 км, была проложена к базе реагирования на нефтяные разливы. Оказалось, что именно через этот дорожный участок проходили пути миграции пресмыкающихся и земноводных, обитающих в природном резервате, расположенном рядом с базой. Полуметровые бордюры, установленные на всем протяжении дороги стали настоящей ловушкой для живности. Попавшие на проезжую часть животные, не имея шансов преодолеть искусственную преграду, гибли под колесами машин. Сотрудники природоохранной прокуратуры, выявив компанию, строившую дорогу, потребовали изменить ее конструкцию. Данные работы уже ведутся. Решено через каждые сто метров соорудить трехметровые проходы для выхода на противоположную сторону дороги. - Теперь наша задача проконтролировать, помогут ли проходы представителям животного мира преодолевать дорогу. И если выяснится, что этого недостаточно, мы вновь вернемся к решению этой проблемы, - рассказал