В Атырау открылся немецкий фестиваль пива

Полторы тысячи литров немецкого пива планируется разлить в течение трех дней проведения фестиваля «Октоберфест», передает корреспондент «Мой ГОРОД». Официальное открытие фестиваля пива состоялось в пятницу вечером и собрало более двухсот участников. Организатором ежегодного уже третьего по счету «Октоберфеста» в Атырау стал немецкий этнокультурный центр «Видергебург» при содействии консульства Германии в РК по западному региону, а также различных немецких компаний, осуществляющих деятельность на территории Атырауской области. - В Атырау мы привезли 1500 литра пива «Вайнштефан» - это очень хорошее пиво, оно славится по всему миру. Пивоваренный завод, где оно производится, является самым старым, его открыли еще в 11 веке по велению самого короля Баварии. Знаменитые белые немецкие сосиски "вайсвурст" мы привезли из Уральска, они также приготовлены по особому рецепту. Сегодня для гостей фестиваля мы пожарим 400 кг сосисок, завтра – уже 600, в воскресенье, возможно, я сам возьмусь за приготовление какого-нибудь немецкого блюда, - рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» почетный консул Германии в РК по западному региону Петер КРИГЕР. По словам организаторов фестиваля, «Октоберфест» стал уже традиционной площадкой не только для культурного диалога двух стран, но и для налаживания бизнес связей отечественных предпринимателей с потенциальными инвесторами из Германии. Так, на сегодня в Казахстане осуществляют свою деятельность порядка 300 германских и совместных предприятий. В Атырауской области образованы 8 предприятий с долевым участием германской экономики. В прошлом году экспорт между Атырауской областью и Германией составил 165 млн долларов, импорт — 128 млн.